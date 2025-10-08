Rustico campagnolo

Angelo Caputo | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Rustico campagnolo' è 'Contadinesco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTADINESCO

Perchè la soluzione è Contadinesco? Un modo di vivere semplice e autentico, spesso legato alla campagna, dove le persone seguono ritmi naturali e coltivano la terra. Questa atmosfera trasmette un senso di genuinità e tranquillità, lontano dal frastuono della città e dalle mode moderne. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Rustico campagnolo
  • Risposta: CONTADINESCO
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: C___________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Contadinesco'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Rustico campagnolo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Contadinesco

Per risolvere la definizione "Rustico campagnolo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contadinesco'.

Le 12 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
A Ancona
D Domodossola
I Imola
N Napoli
E Empoli
S Savona
C Como
O Otranto

La soluzione 'Contadinesco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rustico campagnolo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Campagnolo rustico Campagnolo, rustico Un rustico fiore giallo Bicchiere rustico da osteria Fondo rustico coltivato dalle famiglie coloniche 

Altre definizioni collegate

Con rustico: Un verbo rustico 

Con campagnolo: Un edificio campagnolo 