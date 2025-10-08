Quello santo è il fonte battesimale

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello santo è il fonte battesimale' è 'Lavacro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVACRO

Perché la soluzione è Lavacro? Il lavacro rappresenta un rito di purificazione attraverso l'immersione o l'abluzione, spesso associato a cerimonie religiose. Nel contesto cristiano, questa pratica si collega strettamente al fonte battesimale, un recipiente sacro che contiene l'acqua usata per il battesimo. La voce lavacro richiama quindi un gesto simbolico di purificazione spirituale, che si compie mediante il contatto con l'acqua nel fonte battesimale, elemento centrale in molte celebrazioni di iniziazione religiosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello santo è il fonte battesimale". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Quello santo è il fonte battesimale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lavacro

Se la definizione "Quello santo è il fonte battesimale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello santo è il fonte battesimale" conferma che la soluzione 'Lavacro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lavacro

L Livorno A Ancona V Venezia A Ancona C Como R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello santo è il fonte battesimale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lavacro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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