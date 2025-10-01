Un trepido personaggio femminile tolstoiano nei cruciverba: la soluzione è Natascia

Vito Manzione | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un trepido personaggio femminile tolstoiano' è 'Natascia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NATASCIA

Curiosità e Significato di Natascia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Natascia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Natascia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Personaggio femminile de Il dottor ZivagoPersonaggio femminile del videogame Street FighterPersonaggio Disney femminile ideato da Carl BarksUn personaggio femminile della Cavalleria rusticanaCelebre personaggio femminile di Corrado Guzzanti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Un trepido personaggio femminile tolstoiano - Natascia

Come si scrive la soluzione Natascia

Hai trovato la definizione "Un trepido personaggio femminile tolstoiano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 8 lettere della soluzione Natascia:
N Napoli
A Ancona
T Torino
A Ancona
S Savona
C Como
I Imola
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A T A I

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.