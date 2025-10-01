Un recente passato nei cruciverba: la soluzione è Ieri
IERI
Curiosità e Significato di Ieri
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Recente passatoLa più recente parte del passatoIl proprio passato professionaleDesinenza da participio passatoWinston statista britannico del passato
Come si scrive la soluzione Ieri
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E O V D R E
