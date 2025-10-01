Un recente passato nei cruciverba: la soluzione è Ieri

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un recente passato' è 'Ieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IERI

Curiosità e Significato di Ieri

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Ieri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Recente passatoLa più recente parte del passatoIl proprio passato professionaleDesinenza da participio passatoWinston statista britannico del passato

Come si scrive la soluzione Ieri

Non riesci a risolvere la definizione "Un recente passato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 4 lettere della soluzione Ieri:
I Imola
E Empoli
R Roma
I Imola

