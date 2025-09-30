Una fulgidissima stella

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una fulgidissima stella' è 'Sirio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIRIO

Perchè la soluzione è Sirio? Sirio è una stella molto luminosa e brillante nel cielo notturno, conosciuta fin dall'antichità. La sua luce intensa la rende una delle più riconoscibili e amate dagli appassionati di astronomia, illuminando le notti con un bagliore che sembra quasi toccare il cielo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una fulgidissima stella

Una fulgidissima stella Risposta: SIRIO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: O

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Una fulgidissima stella nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sirio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una fulgidissima stella" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sirio'.

Le 5 lettere della soluzione

S Savona I Imola R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Sirio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una fulgidissima stella". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.