I Pellirosse di cui si ricorda spesso l ultimo
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SOLUZIONE: MOHICANI
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Perché la soluzione è Mohicani? I Mohicani sono un popolo nativo americano noto per la loro resistenza e il loro stile di vita legato alla natura. Ricordati spesso come i ultimi degli indiani d'America, hanno mantenuto tradizioni antiche e un forte senso di appartenenza alla terra. La loro storia è intrisa di lotte e di un rapporto profondo con l'ambiente circostante. La memoria dei Mohicani rimane viva come simbolo di cultura e di lotta per la preservazione della propria identità.
I Pellirosse di cui si ricorda spesso l ultimo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mohicani
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I Pellirosse di cui si ricorda spesso l ultimo
- Risposta: MOHICANI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Mohicani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I Pellirosse di cui si ricorda spesso l ultimo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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