Città andalusa sul mare
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SOLUZIONE: ALMERIA
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Perché la soluzione è Almeria? Almeria è una città situata sulla costa meridionale della Spagna, nello splendido territorio dell'Andalusia. La sua posizione sul mare le conferisce un ambiente unico, ricco di bellezze naturali e di un clima mite tutto l'anno. Questa città è conosciuta anche per il suo patrimonio storico e culturale, che si fonde armoniosamente con le tradizioni locali e le attività marine. La sua atmosfera vivace e accogliente la rende un luogo affascinante da visitare e scoprire.
Città andalusa sul mare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Almeria
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Città andalusa sul mare
- Risposta: ALMERIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
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