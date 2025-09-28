Città andalusa sul mare

Paola Cammarota | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città andalusa sul mare' è 'Almeria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALMERIA

La risposta Almeria è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Almeria? Almeria è una città situata sulla costa meridionale della Spagna, nello splendido territorio dell'Andalusia. La sua posizione sul mare le conferisce un ambiente unico, ricco di bellezze naturali e di un clima mite tutto l'anno. Questa città è conosciuta anche per il suo patrimonio storico e culturale, che si fonde armoniosamente con le tradizioni locali e le attività marine. La sua atmosfera vivace e accogliente la rende un luogo affascinante da visitare e scoprire.

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Città andalusa sul mare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Almeria

La soluzione associata alla definizione "Città andalusa sul mare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Almeria'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Città andalusa sul mare
  • Risposta: ALMERIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
L Livorno
M Milano
E Empoli
R Roma
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Almeria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città andalusa sul mare". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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