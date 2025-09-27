Nome di re norvegesi

Angelo Caputo | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nome di re norvegesi' è 'Olao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLAO

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Perché la soluzione è Olao? Olao è un nome di re norvegese che risale a tempi antichi, associato a sovrani che hanno regnato su territori norvegesi e influenzato la storia del paese. Questo nome è legato a figure di monarca che hanno lasciato un'impronta significativa nel passato, contribuendo a modellare la cultura e la tradizione norvegese. La storia di Olao si intreccia con eventi storici e leggende che ancora oggi vengono ricordati e studiati dagli appassionati di storia norvegese.

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Nome di re norvegesi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Olao

La definizione "Nome di re norvegesi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olao'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Nome di re norvegesi
  • Risposta: OLAO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: O___
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

O Otranto
L Livorno
A Ancona
O Otranto

La soluzione 'Olao' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nome di re norvegesi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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