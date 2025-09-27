Nome di re norvegesi
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SOLUZIONE: OLAO
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Perché la soluzione è Olao? Olao è un nome di re norvegese che risale a tempi antichi, associato a sovrani che hanno regnato su territori norvegesi e influenzato la storia del paese. Questo nome è legato a figure di monarca che hanno lasciato un'impronta significativa nel passato, contribuendo a modellare la cultura e la tradizione norvegese. La storia di Olao si intreccia con eventi storici e leggende che ancora oggi vengono ricordati e studiati dagli appassionati di storia norvegese.
Nome di re norvegesi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Olao
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Nome di re norvegesi
- Risposta: OLAO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: O___
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Olao' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nome di re norvegesi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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