La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antica regione d Italia' è 'Apulia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APULIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antica regione d Italia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antica regione d Italia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Apulia? Apulia è una regione storica situata nel sud-est dell'Italia, famosa per le sue coste lungo il mare Adriatico e il suo patrimonio culturale. Ricca di tradizioni, paesaggi rurali e città antiche, rappresenta un importante snodo storico e geografico della penisola. La sua storia si intreccia con civiltà che hanno lasciato tracce in tutto il territorio. Questa regione continua a essere un punto di riferimento per cultura e turismo nel paese.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Antica regione d Italia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antica regione d Italia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Apulia:

A Ancona P Padova U Udine L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antica regione d Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

