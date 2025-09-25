Come il noto specchio di Archimede

Alessia Mogavero | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come il noto specchio di Archimede' è 'Ustorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: USTORIO

Perchè la soluzione è Ustorio? L’ustorio è come uno specchio di Archimede, riflette le emozioni e i pensieri più profondi di chi lo osserva. Attraverso di esso, si può percepire un mondo interiore ricco e complesso, che si svela senza parole, lasciando spazio a interpretazioni e sensazioni personali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Come il noto specchio di Archimede nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ustorio

Per risolvere la definizione "Come il noto specchio di Archimede", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ustorio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Come il noto specchio di Archimede
  • Risposta: USTORIO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: U______
  • Inizia con: U
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

U Udine
S Savona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Ustorio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come il noto specchio di Archimede". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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