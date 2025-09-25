Come il noto specchio di Archimede
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SOLUZIONE: USTORIO
Perchè la soluzione è Ustorio? L’ustorio è come uno specchio di Archimede, riflette le emozioni e i pensieri più profondi di chi lo osserva. Attraverso di esso, si può percepire un mondo interiore ricco e complesso, che si svela senza parole, lasciando spazio a interpretazioni e sensazioni personali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Come il noto specchio di Archimede nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ustorio
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Come il noto specchio di Archimede
- Risposta: USTORIO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: U______
- Inizia con: U
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ustorio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come il noto specchio di Archimede". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con specchio: Guardarsi allo specchio con compiacimento
Con archimede: Esclamazione attribuita ad Archimede