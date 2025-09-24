Lo è il frutto acerbo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il frutto acerbo' è 'Asprigno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASPRIGNO

ALTRE SOLUZIONI: ASPRO

Perché la soluzione è Asprigno? L'asprigno è un frutto che si presenta in uno stato non maturo, caratterizzato da una consistenza dura e un sapore molto acido. Questo termine indica un frutto che, quando non è ancora completamente maturo, conserva tutte le caratteristiche di un frutto acerbo. La sua polpa è aspra e poco dolce, rendendolo meno appetibile rispetto a quello maturo. L'asprigno si distingue per la sua acidità marcata e la sua fragranza fresca, tipica dei frutti ancora in fase di sviluppo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il frutto acerbo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo è il frutto acerbo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Asprigno

Quando la definizione "Lo è il frutto acerbo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il frutto acerbo" conferma che la soluzione 'Asprigno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Asprigno

A Ancona S Savona P Padova R Roma I Imola G Genova N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il frutto acerbo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asprigno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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