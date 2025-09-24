È opposto allo zenit

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È opposto allo zenit' è 'Nadir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NADIR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È opposto allo zenit" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È opposto allo zenit". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Nadir? Il termine indica il punto più basso rispetto a un osservatore sulla superficie terrestre. È il punto direttamente sotto i nostri occhi, opposto alla posizione più alta nel cielo. Questo concetto è importante in astronomia e geografia per capire le posizioni rispetto alla verticale. Conoscere il nadir aiuta a orientarsi e a localizzare con precisione punti sulla Terra o nel firmamento.

Per risolvere la definizione "È opposto allo zenit", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È opposto allo zenit" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nadir:

N Napoli A Ancona D Domodossola I Imola R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È opposto allo zenit" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

