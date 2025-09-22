Fortemente impressionate nei cruciverba: la soluzione è Attonite

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fortemente impressionate' è 'Attonite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTONITE

Curiosità e Significato di Attonite

Perché la soluzione è Attonite? Quando qualcosa suscita un'emozione così intensa da lasciarci senza parole e completamente sbigottiti, si può dire che siamo profondamente colpiti. È un'esperienza che ci lascia senza fiato e ci rende increduli di fronte a ciò che abbiamo appena vissuto o visto. In queste situazioni, ci troviamo a essere attoniti, incapaci di reagire immediatamente a causa dell'impatto emotivo o dello stupore provato.

Come si scrive la soluzione Attonite

La definizione "Fortemente impressionate" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T I L S I A N T A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITALIANISTI" ITALIANISTI

