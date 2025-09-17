I marinai destinati a prua nei cruciverba: la soluzione è Prodieri
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I marinai destinati a prua' è 'Prodieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PRODIERI
Curiosità e Significato di Prodieri
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Prodieri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Perché la soluzione è Prodieri? I marinai che si trovano nella parte anteriore di una nave, incaricati di svolgere compiti specifici e fondamentali per la navigazione, sono chiamati a essere i prodierei. La loro presenza garantisce la stabilità e il corretto funzionamento della imbarcazione, contribuendo a mantenere l'equilibrio e la sicurezza durante il viaggio.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Allettava i marinaiI marinai la toccano sbarcandoLo formano i marinaiLo regge chi decide dove puntare la pruaCorde dei marinai
Come si scrive la soluzione Prodieri
Le 8 lettere della soluzione Prodieri:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
L C O N A R A
