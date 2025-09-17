I marinai destinati a prua nei cruciverba: la soluzione è Prodieri

Home / Soluzioni Cruciverba / I marinai destinati a prua

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I marinai destinati a prua' è 'Prodieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRODIERI

Curiosità e Significato di Prodieri

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Prodieri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Prodieri? I marinai che si trovano nella parte anteriore di una nave, incaricati di svolgere compiti specifici e fondamentali per la navigazione, sono chiamati a essere i prodierei. La loro presenza garantisce la stabilità e il corretto funzionamento della imbarcazione, contribuendo a mantenere l'equilibrio e la sicurezza durante il viaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Allettava i marinaiI marinai la toccano sbarcandoLo formano i marinaiLo regge chi decide dove puntare la pruaCorde dei marinai

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Prodieri

Non riesci a risolvere la definizione "I marinai destinati a prua"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L C O N A R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALARCON" ALARCON

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.