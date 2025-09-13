Che nascondono pericoli
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SOLUZIONE: INSIDIOSI
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Perché la soluzione è Insidiosi? Alcune minacce sono insidiosi, perché si nascondono dietro apparenze innocue, rendendo difficile riconoscerle. Sono come trappole invisibili che si attivano all'improvviso, sorprendendo chi si fida troppo. La loro natura subdola rende complicato prevenirle o combatterle, creando un senso di insicurezza. È importante rimanere vigili e consapevoli dei segnali che potrebbero indicare la presenza di queste insidiosità.
Che nascondono pericoli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Insidiosi
Se la definizione "Che nascondono pericoli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Insidiosi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Che nascondono pericoli
- Risposta: INSIDIOSI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: I________
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Insidiosi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Che nascondono pericoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con nascondono: Edifici che non nascondono nulla
Con pericoli: Consente di attraversare una strada senza pericoli