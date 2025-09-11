Un novizio dell ateneo
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SOLUZIONE: MATRICOLA
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Perché la soluzione è Matricola? Una matricola è una persona che si avvicina per la prima volta a un ateneo, entrando a far parte di un ambiente accademico. È un individuo che si affaccia nel mondo universitario, spesso alle prese con nuove sfide e opportunità di apprendimento. La matricola rappresenta l'inizio di un percorso di studi e di crescita personale, distinguendosi per il suo ruolo di nuovo studente. La sua presenza è fondamentale per la vita universitaria, segnando l'inizio di un nuovo capitolo.
Un novizio dell ateneo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Matricola
Se la definizione "Un novizio dell ateneo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Matricola'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un novizio dell ateneo
- Risposta: MATRICOLA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Matricola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un novizio dell ateneo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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