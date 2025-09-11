Un novizio dell ateneo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un novizio dell ateneo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un novizio dell ateneo' è 'Matricola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MATRICOLA

Vuoi approfondire la risposta Matricola? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Matricola? Una matricola è una persona che si avvicina per la prima volta a un ateneo, entrando a far parte di un ambiente accademico. È un individuo che si affaccia nel mondo universitario, spesso alle prese con nuove sfide e opportunità di apprendimento. La matricola rappresenta l'inizio di un percorso di studi e di crescita personale, distinguendosi per il suo ruolo di nuovo studente. La sua presenza è fondamentale per la vita universitaria, segnando l'inizio di un nuovo capitolo.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Matricola' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un novizio dell ateneo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Matricola

Se la definizione "Un novizio dell ateneo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Matricola'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un novizio dell ateneo

Un novizio dell ateneo Risposta: MATRICOLA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: M________

M________ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

M Milano A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como O Otranto L Livorno A Ancona

La soluzione 'Matricola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un novizio dell ateneo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.