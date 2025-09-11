Un novizio dell ateneo

Alessia Mogavero | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un novizio dell ateneo' è 'Matricola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MATRICOLA

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Perché la soluzione è Matricola? Una matricola è una persona che si avvicina per la prima volta a un ateneo, entrando a far parte di un ambiente accademico. È un individuo che si affaccia nel mondo universitario, spesso alle prese con nuove sfide e opportunità di apprendimento. La matricola rappresenta l'inizio di un percorso di studi e di crescita personale, distinguendosi per il suo ruolo di nuovo studente. La sua presenza è fondamentale per la vita universitaria, segnando l'inizio di un nuovo capitolo.

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Un novizio dell ateneo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Matricola

Se la definizione "Un novizio dell ateneo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Matricola'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un novizio dell ateneo
  • Risposta: MATRICOLA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: M________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
T Torino
R Roma
I Imola
C Como
O Otranto
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Matricola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un novizio dell ateneo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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