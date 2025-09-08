Sottoperiodo inferiore del giurassico

Home / Soluzioni Cruciverba / Sottoperiodo inferiore del giurassico

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sottoperiodo inferiore del giurassico' è 'Lias'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sottoperiodo inferiore del giurassico" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sottoperiodo inferiore del giurassico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Lias? LIAS è il sottoperiodo inferiore del giurassico, caratterizzato da importanti eventi geologici e paleontologici. Durante questa fase, si verificò una significativa diversificazione delle specie marine e terrestri, con la formazione di ambienti marini poco profondi e ricchi di vita. La presenza di rocce sedimentarie tipiche di questo periodo permette agli scienziati di ricostruire le condizioni ambientali dell'epoca. La conoscenza di LIAS fornisce preziose informazioni sulla storia della Terra in quel periodo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sottoperiodo inferiore del giurassico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lias

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sottoperiodo inferiore del giurassico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sottoperiodo inferiore del giurassico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lias:

L Livorno I Imola A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sottoperiodo inferiore del giurassico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Retribuzione inferiore ai limiti di leggeGrado inferiore a genNella parte inferioreUn ufficiale inferioreUn contegno di poco inferiore alla segretezza