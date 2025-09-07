Si raccolgono in spiaggia

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si raccolgono in spiaggia' è 'Conchiglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCHIGLIE

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Perché la soluzione è Conchiglie? Al mattino, sulla battigia si trovano spesso conchiglie di diverse forme e colori. Questi tesori del mare vengono lasciati dalle onde e dai passanti, creando un paesaggio affascinante. Passeggiando lungo la riva, si può raccogliere qualche conchiglia come ricordo di una giornata tranquilla. Sono piccoli simboli della natura che si può scoprire e portare a casa, testimoni di momenti spensierati sulla spiaggia.

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Si raccolgono in spiaggia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Conchiglie

La definizione "Si raccolgono in spiaggia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Conchiglie'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si raccolgono in spiaggia
  • Risposta: CONCHIGLIE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: C_________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
C Como
H Hotel
I Imola
G Genova
L Livorno
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Conchiglie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si raccolgono in spiaggia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con spiaggia: Nota spiaggia spagnola 