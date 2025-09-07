Si raccolgono in spiaggia

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si raccolgono in spiaggia' è 'Conchiglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCHIGLIE

Vuoi approfondire la risposta Conchiglie? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Conchiglie? Al mattino, sulla battigia si trovano spesso conchiglie di diverse forme e colori. Questi tesori del mare vengono lasciati dalle onde e dai passanti, creando un paesaggio affascinante. Passeggiando lungo la riva, si può raccogliere qualche conchiglia come ricordo di una giornata tranquilla. Sono piccoli simboli della natura che si può scoprire e portare a casa, testimoni di momenti spensierati sulla spiaggia.

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Si raccolgono in spiaggia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Conchiglie

La definizione "Si raccolgono in spiaggia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Conchiglie'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si raccolgono in spiaggia

Si raccolgono in spiaggia Risposta: CONCHIGLIE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: C_________

C_________ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

C Como O Otranto N Napoli C Como H Hotel I Imola G Genova L Livorno I Imola E Empoli

La soluzione 'Conchiglie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si raccolgono in spiaggia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.