Le nebbie mattutine

Alessia Mogavero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le nebbie mattutine' è 'Brume'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRUME

Perchè la soluzione è Brume? Le nebbie mattutine avvolgono i paesaggi con un manto di vapori leggeri. Queste atmosfere soffuse creano un senso di calma e mistero, rendendo ogni risveglio un momento di quiete e introspezione. La bruma si dissolve con il sorgere del sole, lasciando spazio alla luce. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Brume'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Le nebbie mattutine nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Brume

La definizione "Le nebbie mattutine" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Brume'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Le nebbie mattutine
  • Risposta: BRUME
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: B____
  • Inizia con: B
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

B Bologna
R Roma
U Udine
M Milano
E Empoli

La soluzione 'Brume' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le nebbie mattutine". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La Valle delle nebbie Lo scrittore francese de II porto delle nebbie 

Altre definizioni collegate

Con nebbie: Lo scrittore francese de II porto delle nebbie 