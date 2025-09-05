Le nebbie mattutine

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le nebbie mattutine' è 'Brume'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRUME

Perchè la soluzione è Brume? Le nebbie mattutine avvolgono i paesaggi con un manto di vapori leggeri. Queste atmosfere soffuse creano un senso di calma e mistero, rendendo ogni risveglio un momento di quiete e introspezione. La bruma si dissolve con il sorgere del sole, lasciando spazio alla luce. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le nebbie mattutine nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Brume

La definizione "Le nebbie mattutine" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Brume'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le nebbie mattutine

Le nebbie mattutine Risposta: BRUME

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: B____

B____ Inizia con: B

B Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

B Bologna R Roma U Udine M Milano E Empoli

La soluzione 'Brume' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le nebbie mattutine". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.