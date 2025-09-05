Le nebbie mattutine
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SOLUZIONE: BRUME
Perchè la soluzione è Brume? Le nebbie mattutine avvolgono i paesaggi con un manto di vapori leggeri. Queste atmosfere soffuse creano un senso di calma e mistero, rendendo ogni risveglio un momento di quiete e introspezione. La bruma si dissolve con il sorgere del sole, lasciando spazio alla luce. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le nebbie mattutine nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Brume
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le nebbie mattutine
- Risposta: BRUME
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: B____
- Inizia con: B
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Brume' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le nebbie mattutine". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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