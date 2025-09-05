Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero' è 'Poste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: POSTE
Vuoi approfondire la risposta Poste? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Poste? Le poste sono un servizio di telecomunicazioni che permette di scambiare messaggi, documenti e pacchi tra persone e luoghi diversi. In passato, nelle strutture di un ministero, le poste svolgevano un ruolo fondamentale nel garantire la comunicazione ufficiale e la trasmissione di informazioni importanti. Questa rete di comunicazione ha facilitato la coordinazione tra uffici e amministrazioni, contribuendo allo sviluppo delle attività burocratiche e diplomatiche. La funzione delle poste è stata essenziale per il funzionamento delle istituzioni pubbliche.
Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Poste
Per risolvere la definizione "Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Poste'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero
- Risposta: POSTE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Poste' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il più vecchio dei due Vecchio antiquato Vecchio di cento anni Un filamento per cavi da telecomunicazioni Telecomunicazioni in tre lettere
Altre definizioni collegate
Con telecomunicazioni: Una Società di telecomunicazioni
Con vecchio: Vecchio in UK
Con ministero: Il ministero degli Esteri negli USA