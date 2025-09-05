Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero' è 'Poste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTE

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Perché la soluzione è Poste? Le poste sono un servizio di telecomunicazioni che permette di scambiare messaggi, documenti e pacchi tra persone e luoghi diversi. In passato, nelle strutture di un ministero, le poste svolgevano un ruolo fondamentale nel garantire la comunicazione ufficiale e la trasmissione di informazioni importanti. Questa rete di comunicazione ha facilitato la coordinazione tra uffici e amministrazioni, contribuendo allo sviluppo delle attività burocratiche e diplomatiche. La funzione delle poste è stata essenziale per il funzionamento delle istituzioni pubbliche.

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Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Poste

Per risolvere la definizione "Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Poste'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero

Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero Risposta: POSTE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

P Padova O Otranto S Savona T Torino E Empoli

La soluzione 'Poste' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.