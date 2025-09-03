Si corrono azzardando

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si corrono azzardando' è 'Rischi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISCHI

Perchè la soluzione è Rischi? Quando si affrontano nuove sfide, si agisce con coraggio e senza paura di sbagliare, anche se ci sono pericoli nascosti. È un modo di vivere che implica mettere in gioco se stessi, accettando l’incertezza e la possibilità di fallire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si corrono azzardando

Si corrono azzardando Risposta: RISCHI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: R_____

R_____ Inizia con: R

R Finisce con: I

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Si corrono azzardando nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rischi

La soluzione associata alla definizione "Si corrono azzardando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rischi'.

Le 6 lettere della soluzione

R Roma I Imola S Savona C Como H Hotel I Imola

La soluzione 'Rischi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si corrono azzardando". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.