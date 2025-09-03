Si corrono azzardando

Alessia Mogevero | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si corrono azzardando' è 'Rischi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISCHI

Perchè la soluzione è Rischi? Quando si affrontano nuove sfide, si agisce con coraggio e senza paura di sbagliare, anche se ci sono pericoli nascosti. È un modo di vivere che implica mettere in gioco se stessi, accettando l’incertezza e la possibilità di fallire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si corrono azzardando
  • Risposta: RISCHI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: R_____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I
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Si corrono azzardando nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rischi

La soluzione associata alla definizione "Si corrono azzardando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rischi'.

Le 6 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
S Savona
C Como
H Hotel
I Imola

La soluzione 'Rischi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si corrono azzardando". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si dice azzardando un ipotesi Si corrono in Formula 1 Si corrono in F 1 A volte si corrono stando fermi Vi si corrono gare ciclistiche al coperto 

Altre definizioni collegate

Con corrono: Corrono ma non con le proprie gambe 

Con azzardando: Si dice azzardando un ipotesi 