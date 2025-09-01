Vulnerabili e privi d ogni protezione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vulnerabili e privi d ogni protezione' è 'Indifesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDIFESI

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Perché la soluzione è Indifesi? Le persone indifese sono coloro che, a causa di circostanze o condizioni specifiche, risultano vulnerabili e prive di ogni protezione. Questa condizione può derivare da fattori sociali, economici o personali, rendendoli esposti a rischi e minacce senza mezzi di difesa efficaci. La loro fragilità li rende particolarmente sensibili a ingiustizie e sfruttamenti, richiedendo attenzione e tutela da parte di chi può intervenire. La tutela delle persone indifese è una responsabilità che coinvolge tutta la società.

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Vulnerabili e privi d ogni protezione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Indifesi

Quando la definizione "Vulnerabili e privi d ogni protezione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Indifesi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vulnerabili e privi d ogni protezione

Vulnerabili e privi d ogni protezione Risposta: INDIFESI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: I_______

I_______ Inizia con: I

I Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola F Firenze E Empoli S Savona I Imola

La soluzione 'Indifesi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vulnerabili e privi d ogni protezione". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.