Vulnerabili e privi d ogni protezione
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SOLUZIONE: INDIFESI
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Perché la soluzione è Indifesi? Le persone indifese sono coloro che, a causa di circostanze o condizioni specifiche, risultano vulnerabili e prive di ogni protezione. Questa condizione può derivare da fattori sociali, economici o personali, rendendoli esposti a rischi e minacce senza mezzi di difesa efficaci. La loro fragilità li rende particolarmente sensibili a ingiustizie e sfruttamenti, richiedendo attenzione e tutela da parte di chi può intervenire. La tutela delle persone indifese è una responsabilità che coinvolge tutta la società.
Vulnerabili e privi d ogni protezione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Indifesi
Quando la definizione "Vulnerabili e privi d ogni protezione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Indifesi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vulnerabili e privi d ogni protezione
- Risposta: INDIFESI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: I_______
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Indifesi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vulnerabili e privi d ogni protezione". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con privi: Privi di valenza ufficiale
Con protezione: Protezione favore