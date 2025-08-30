Le aggrotta il contrariato nei cruciverba: la soluzione è Sopracciglia
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Le aggrotta il contrariato' è 'Sopracciglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SOPRACCIGLIA
Curiosità e Significato di Sopracciglia
Approfondisci la parola di 12 lettere Sopracciglia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Sopracciglia
La definizione "Le aggrotta il contrariato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 12 lettere della soluzione Sopracciglia:
S Savona
O Otranto
P Padova
R Roma
A Ancona
C Como
C Como
I Imola
G Genova
L Livorno
I Imola
A Ancona
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
R E O O T C T I
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.