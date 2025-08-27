Si cercano correndo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si cercano correndo' è 'Ripari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIPARI
Perchè la soluzione è Ripari? Quando si corre, spesso si cercano ripari per proteggersi dal vento o dal sole. È naturale adattarsi alle condizioni esterne, trovando un angolo tranquillo dove fermarsi e ripararsi. Questa azione aiuta a proseguire senza fastidi, mantenendo il ritmo e il comfort. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si cercano correndo
- Risposta: RIPARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: R_____
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Si cercano correndo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ripari
La soluzione associata alla definizione "Si cercano correndo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ripari'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Ripari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si cercano correndo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si cercano con la pubblicità Si cercano contro i mali Si cercano per un iniziativa Si cercano gemelle Aree in cui si cercano i funghi
Altre definizioni collegate
Con cercano: Cercano nomi da assumere
Con correndo: Atleta che gareggia correndo