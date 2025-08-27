Si cercano correndo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si cercano correndo' è 'Ripari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIPARI

Perchè la soluzione è Ripari? Quando si corre, spesso si cercano ripari per proteggersi dal vento o dal sole. È naturale adattarsi alle condizioni esterne, trovando un angolo tranquillo dove fermarsi e ripararsi. Questa azione aiuta a proseguire senza fastidi, mantenendo il ritmo e il comfort. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si cercano correndo

Si cercano correndo Risposta: RIPARI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: R_____

R_____ Inizia con: R

R Finisce con: I

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Si cercano correndo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ripari

La soluzione associata alla definizione "Si cercano correndo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ripari'.

Le 6 lettere della soluzione

R Roma I Imola P Padova A Ancona R Roma I Imola

La soluzione 'Ripari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si cercano correndo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.