Usare detergenti e sgrassatori

Luca Bianchi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Usare detergenti e sgrassatori' è 'Lavare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVARE

Vuoi approfondire la risposta Lavare? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Lavare? Lavare significa prendersi cura delle superfici e degli oggetti, eliminando sporco e residui accumulati. Per ottenere un risultato efficace, spesso si ricorre all'uso di detergenti e sgrassatori che aiutano a sciogliere e rimuovere le impurità più ostinate. Questa pratica è fondamentale per mantenere ambienti e utensili puliti e igienici, assicurando un ambiente più sano e più piacevole da vivere.

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Usare detergenti e sgrassatori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lavare

Quando la definizione "Usare detergenti e sgrassatori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lavare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Usare detergenti e sgrassatori
  • Risposta: LAVARE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: L_____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno
A Ancona
V Venezia
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Lavare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Usare detergenti e sgrassatori". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con usare: Si deve usare solo quella del proprio sacco 

Con detergenti: Un grasso per detergenti 