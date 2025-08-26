Usare detergenti e sgrassatori
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Usare detergenti e sgrassatori' è 'Lavare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LAVARE
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Perché la soluzione è Lavare? Lavare significa prendersi cura delle superfici e degli oggetti, eliminando sporco e residui accumulati. Per ottenere un risultato efficace, spesso si ricorre all'uso di detergenti e sgrassatori che aiutano a sciogliere e rimuovere le impurità più ostinate. Questa pratica è fondamentale per mantenere ambienti e utensili puliti e igienici, assicurando un ambiente più sano e più piacevole da vivere.
Usare detergenti e sgrassatori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lavare
Quando la definizione "Usare detergenti e sgrassatori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lavare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Usare detergenti e sgrassatori
- Risposta: LAVARE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: L_____
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Lavare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Usare detergenti e sgrassatori". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Usare meno le vocali Si può usare per prendere sottilmente in giro Si può usare per poco Usare senza parsimonia Usare i remi
Altre definizioni collegate
Con usare: Si deve usare solo quella del proprio sacco
Con detergenti: Un grasso per detergenti