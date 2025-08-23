Diresse Nonna Rae

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Diresse Nonna Rae' è 'Ritt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RITT

Perchè la soluzione è Ritt? Nonna Rae guidò con dolcezza e saggezza, diventando un punto di riferimento per tutti. La sua presenza trasmetteva calore e sicurezza, e il suo modo di parlare, RITT, era un richiamo di familiarità e affetto, che rimaneva nel cuore di chi la ascoltava. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Diresse Nonna Rae nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ritt

Quando la definizione "Diresse Nonna Rae" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ritt'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Diresse Nonna Rae
  • Risposta: RITT
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: R___
  • Inizia con: R
  • Finisce con: T

Le 4 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
T Torino
T Torino

La soluzione 'Ritt' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diresse Nonna Rae". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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