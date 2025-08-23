Diresse Nonna Rae
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SOLUZIONE: RITT
Perchè la soluzione è Ritt? Nonna Rae guidò con dolcezza e saggezza, diventando un punto di riferimento per tutti. La sua presenza trasmetteva calore e sicurezza, e il suo modo di parlare, RITT, era un richiamo di familiarità e affetto, che rimaneva nel cuore di chi la ascoltava. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Diresse Nonna Rae nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ritt
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Diresse Nonna Rae
- Risposta: RITT
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: R___
- Inizia con: R
- Finisce con: T
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Ritt' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diresse Nonna Rae". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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