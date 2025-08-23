Appesantimenti nei cruciverba: la soluzione è Aggravi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Appesantimenti' è 'Aggravi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
AGGRAVI
Curiosità e Significato di Aggravi
Hai risolto il cruciverba con Aggravi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Aggravi.
Come si scrive la soluzione Aggravi
Non riesci a risolvere la definizione "Appesantimenti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 7 lettere della soluzione Aggravi:
A Ancona
G Genova
G Genova
R Roma
A Ancona
V Venezia
I Imola
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
N O I T I U O I R L C A
Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.