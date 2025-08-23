Appesantimenti nei cruciverba: la soluzione è Aggravi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Appesantimenti' è 'Aggravi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGGRAVI

Curiosità e Significato di Aggravi

Hai risolto il cruciverba con Aggravi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Aggravi.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aggravi

Non riesci a risolvere la definizione "Appesantimenti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

G Genova

G Genova

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O I T I U O I R L C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IN ALTO I CUORI" IN ALTO I CUORI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.