La Melissa ex velina
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Melissa ex velina' è 'Satta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SATTA
Perchè la soluzione è Satta? Melissa, conosciuta come ex velina, ha conquistato il pubblico con il suo charme naturale. La sua presenza sul palcoscenico e il modo in cui si esprime, spesso accompagnato dalla voce SATTA, la rendono unica nel suo genere. La sua spontaneità affascina chi la segue. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La Melissa ex velina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Satta
In presenza della definizione "La Melissa ex velina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Satta'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La Melissa ex velina
- Risposta: SATTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Satta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Melissa ex velina". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con melissa: Melissa , showgirl
Con velina: Federica modella ed ex velina