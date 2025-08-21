Riunione con il rinfresco

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Riunione con il rinfresco' è 'Trattenimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRATTENIMENTO

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Perché la soluzione è Trattenimento? Un momento di incontro tra amici o colleghi che prevede la condivisione di cibo e bevande è spesso associato a momenti di relax e socializzazione. Questo tipo di evento, che include anche il piacere di conversare e scambiare opinioni, favorisce un senso di comunità e allegria. La presenza di cibi e bevande permette ai partecipanti di sentirsi più a loro agio, creando un’atmosfera informale e conviviale. Un esempio di questa situazione è una cena tra amici con dolci e vini pregiati.

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Riunione con il rinfresco nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Trattenimento

Questa pagina è dedicata alla definizione "Riunione con il rinfresco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Trattenimento'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Riunione con il rinfresco

Riunione con il rinfresco Risposta: TRATTENIMENTO

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: T____________

T____________ Inizia con: T

T Finisce con: O

Le 13 lettere della soluzione

T Torino R Roma A Ancona T Torino T Torino E Empoli N Napoli I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

La soluzione 'Trattenimento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riunione con il rinfresco". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.