Riunione con il rinfresco
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SOLUZIONE: TRATTENIMENTO
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Perché la soluzione è Trattenimento? Un momento di incontro tra amici o colleghi che prevede la condivisione di cibo e bevande è spesso associato a momenti di relax e socializzazione. Questo tipo di evento, che include anche il piacere di conversare e scambiare opinioni, favorisce un senso di comunità e allegria. La presenza di cibi e bevande permette ai partecipanti di sentirsi più a loro agio, creando un’atmosfera informale e conviviale. Un esempio di questa situazione è una cena tra amici con dolci e vini pregiati.
Riunione con il rinfresco nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Trattenimento
Questa pagina è dedicata alla definizione "Riunione con il rinfresco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Trattenimento'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Riunione con il rinfresco
- Risposta: TRATTENIMENTO
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Schema utile: T____________
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Trattenimento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riunione con il rinfresco". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Con riunione: Proprio di una riunione politica di Stati
Con rinfresco: Rinfresco self-service in piedi fra