Il tamburo folcloristico napoletano

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il tamburo folcloristico napoletano' è 'Putipù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUTIPÙ

Perché la soluzione è Putipù? Il putipù è uno strumento musicale tradizionale del folklore napoletano, spesso usato durante le feste e le celebrazioni popolari. Si tratta di un tamburo semplice, realizzato generalmente con materiali di recupero, che produce suoni ritmici e coinvolgenti. La sua presenza arricchisce le esibizioni musicali e contribuisce a creare un’atmosfera vivace e autentica. In molte occasioni, il putipù accompagna i momenti di danza e di allegria.

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Il tamburo folcloristico napoletano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Putipù

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il tamburo folcloristico napoletano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Putipù'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il tamburo folcloristico napoletano
  • Risposta: PUTIPÙ
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: Ù

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
U Udine
T Torino
I Imola
P Padova
Ù -

La soluzione 'Putipù' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il tamburo folcloristico napoletano". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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