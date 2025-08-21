Il tamburo folcloristico napoletano
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SOLUZIONE: PUTIPÙ
Perché la soluzione è Putipù? Il putipù è uno strumento musicale tradizionale del folklore napoletano, spesso usato durante le feste e le celebrazioni popolari. Si tratta di un tamburo semplice, realizzato generalmente con materiali di recupero, che produce suoni ritmici e coinvolgenti. La sua presenza arricchisce le esibizioni musicali e contribuisce a creare un’atmosfera vivace e autentica. In molte occasioni, il putipù accompagna i momenti di danza e di allegria.
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Il tamburo folcloristico napoletano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Putipù
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il tamburo folcloristico napoletano
- Risposta: PUTIPÙ
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: Ù
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Putipù' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il tamburo folcloristico napoletano". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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