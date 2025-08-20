È un prestigioso college inglese

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È un prestigioso college inglese' è 'Eton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETON

Perché la soluzione è Eton? ETON è un rinomato istituto scolastico britannico, conosciuto per la sua lunga tradizione e prestigio. Situato in Inghilterra, ha formato numerosi leader e figure di rilievo nel corso degli anni. La scuola è famosa per l'elevato livello di istruzione e per l'influenza culturale che esercita. La sua reputazione la rende simbolo di eccellenza educativa nel Regno Unito.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È un prestigioso college inglese" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È un prestigioso college inglese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Se la definizione "È un prestigioso college inglese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È un prestigioso college inglese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Eton:

E Empoli T Torino O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È un prestigioso college inglese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

