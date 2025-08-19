Imitazione ironica di un opera
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SOLUZIONE: PARODIA
La risposta Parodia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Parodia? La parodia è un'imitazione ironica di un'opera, spesso utilizzata per divertire o criticare. Attraverso l'esagerazione di particolari e l'uso di elementi comici, essa mette in evidenza le caratteristiche distintive dell'originale, creando un effetto di satira. Questa forma di espressione permette di commentare in modo leggero, ma pungente, le opere o i comportamenti umani. La parodia si distingue per il suo tono giocoso e per la capacità di reinterpretare, con ironia, temi noti e riconoscibili.
Imitazione ironica di un opera nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Parodia
La soluzione associata alla definizione "Imitazione ironica di un opera" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parodia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Imitazione ironica di un opera
- Risposta: PARODIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Parodia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Imitazione ironica di un opera". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Opera di Virgilio Un fiore e un opera L attende il poeta per iniziare l opera Don fondò la Piccola Opera della Divina Provvidenza Il conte la penultima opera di Rossini
Altre definizioni collegate
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Con ironica: Un ironica conferma
Con opera: opera: interminabile sceneggiato televisivo