Imitazione ironica di un opera

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Imitazione ironica di un opera' è 'Parodia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARODIA

La risposta Parodia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Parodia? La parodia è un'imitazione ironica di un'opera, spesso utilizzata per divertire o criticare. Attraverso l'esagerazione di particolari e l'uso di elementi comici, essa mette in evidenza le caratteristiche distintive dell'originale, creando un effetto di satira. Questa forma di espressione permette di commentare in modo leggero, ma pungente, le opere o i comportamenti umani. La parodia si distingue per il suo tono giocoso e per la capacità di reinterpretare, con ironia, temi noti e riconoscibili.

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Imitazione ironica di un opera nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Parodia

La soluzione associata alla definizione "Imitazione ironica di un opera" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parodia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Imitazione ironica di un opera

Imitazione ironica di un opera Risposta: PARODIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

P Padova A Ancona R Roma O Otranto D Domodossola I Imola A Ancona

La soluzione 'Parodia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Imitazione ironica di un opera". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.