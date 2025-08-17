Sinonimo di indigeno
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SOLUZIONE: AUTOCTONO
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Perché la soluzione è Autoctono? Un autoctono è un termine che indica una persona, un animale o una pianta originaria di un luogo specifico, presente in modo naturale senza interventi esterni o migrazioni. Questo termine si collega strettamente alla definizione di un sinonimo di indigeno, sottolineando l'appartenenza a un territorio di origine. La parola evidenzia l'importanza delle radici culturali e biologiche di un elemento, distinguendolo da quelli introdotti successivamente. La comprensione di questo concetto aiuta a riconoscere l'identità autentica delle comunità e delle specie locali.
Sinonimo di indigeno nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Autoctono
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sinonimo di indigeno
- Risposta: AUTOCTONO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Autoctono' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sinonimo di indigeno". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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