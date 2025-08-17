Sinonimo di indigeno

Home / Soluzioni Cruciverba / Sinonimo di indigeno

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sinonimo di indigeno' è 'Autoctono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOCTONO

Vuoi approfondire la risposta Autoctono? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Autoctono? Un autoctono è un termine che indica una persona, un animale o una pianta originaria di un luogo specifico, presente in modo naturale senza interventi esterni o migrazioni. Questo termine si collega strettamente alla definizione di un sinonimo di indigeno, sottolineando l'appartenenza a un territorio di origine. La parola evidenzia l'importanza delle radici culturali e biologiche di un elemento, distinguendolo da quelli introdotti successivamente. La comprensione di questo concetto aiuta a riconoscere l'identità autentica delle comunità e delle specie locali.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Autoctono' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sinonimo di indigeno nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Autoctono

Per risolvere la definizione "Sinonimo di indigeno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Autoctono'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sinonimo di indigeno

Sinonimo di indigeno Risposta: AUTOCTONO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona U Udine T Torino O Otranto C Como T Torino O Otranto N Napoli O Otranto

La soluzione 'Autoctono' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sinonimo di indigeno". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.