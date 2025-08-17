Intolleranza al glutine

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Intolleranza al glutine' è 'Celiachia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CELIACHIA

La risposta Celiachia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Celiachia? La celiachia è una condizione autoimmune in cui l'organismo reagisce in modo anomalo al glutine, una proteina presente nel grano, nell'orzo e nella segale. Questa reazione danneggia la mucosa dell'intestino tenue, compromettendo l'assorbimento dei nutrienti essenziali. I sintomi possono variare da disturbi gastrointestinali a manifestazioni extraintestinali. La diagnosi si basa su esami specifici e l'adozione di una dieta priva di glutine è fondamentale per gestire la condizione e prevenire complicazioni.

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Intolleranza al glutine nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Celiachia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Intolleranza al glutine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Celiachia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Intolleranza al glutine

Intolleranza al glutine Risposta: CELIACHIA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

C Como E Empoli L Livorno I Imola A Ancona C Como H Hotel I Imola A Ancona

La soluzione 'Celiachia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Intolleranza al glutine". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.