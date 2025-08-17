Intolleranza al glutine
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SOLUZIONE: CELIACHIA
La risposta Celiachia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Celiachia? La celiachia è una condizione autoimmune in cui l'organismo reagisce in modo anomalo al glutine, una proteina presente nel grano, nell'orzo e nella segale. Questa reazione danneggia la mucosa dell'intestino tenue, compromettendo l'assorbimento dei nutrienti essenziali. I sintomi possono variare da disturbi gastrointestinali a manifestazioni extraintestinali. La diagnosi si basa su esami specifici e l'adozione di una dieta priva di glutine è fondamentale per gestire la condizione e prevenire complicazioni.
Intolleranza al glutine nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Celiachia
Questa pagina è dedicata alla definizione "Intolleranza al glutine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Celiachia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Intolleranza al glutine
- Risposta: CELIACHIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Celiachia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Intolleranza al glutine". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con intolleranza: Ha un intolleranza al glutine
Con glutine: Ha un intolleranza al glutine