Il fratello di Gretel

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il fratello di Gretel' è 'Hansel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HANSEL

Perchè la soluzione è Hansel? Hansel è il fratello di Gretel, sempre al suo fianco nelle avventure. Con coraggio e affetto, affrontano insieme ogni ostacolo, condividendo momenti di gioia e sfide. La loro unione rende ogni esperienza più forte e significativa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il fratello di Gretel nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Hansel

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il fratello di Gretel" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Hansel'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il fratello di Gretel

Il fratello di Gretel Risposta: HANSEL

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: H_____

H_____ Inizia con: H

H Finisce con: L

Le 6 lettere della soluzione

H Hotel A Ancona N Napoli S Savona E Empoli L Livorno

La soluzione 'Hansel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il fratello di Gretel". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.