Il fratello di Gretel
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il fratello di Gretel' è 'Hansel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: HANSEL
Perchè la soluzione è Hansel? Hansel è il fratello di Gretel, sempre al suo fianco nelle avventure. Con coraggio e affetto, affrontano insieme ogni ostacolo, condividendo momenti di gioia e sfide. La loro unione rende ogni esperienza più forte e significativa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il fratello di Gretel nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Hansel
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il fratello di Gretel" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Hansel'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il fratello di Gretel
- Risposta: HANSEL
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: H_____
- Inizia con: H
- Finisce con: L
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Hansel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il fratello di Gretel". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con fratello: Fratello di Sem e Cam
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