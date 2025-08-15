Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico' è 'Bracci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BRACCI
Perché la soluzione è Bracci? I bracci del candelabro ebraico sono sette o nove, a seconda della tradizione. Questi elementi si estendono in modo armonioso, creando un simbolo ricco di significato spirituale e storico. La loro disposizione è importante e rappresenta diverse fasi o aspetti della vita e della fede. Osservando i bracci si può capire quanto siano simbolicamente carichi e radicati nella cultura religiosa.
Vuoi approfondire la risposta Bracci? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bracci
La soluzione associata alla definizione "Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bracci'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico
- Risposta: BRACCI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: B_____
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Bracci' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tradizionale candelabro ebraico Il candelabro ebraico Sono uguali all originale I bei sono originali Sono vicine in quota
Altre definizioni collegate
Con quelli: Ci sono quelli cannellini
Con candelabro: Il candelabro triangolare a quindici fiamme
Con ebraico: Il panino ebraico ad anello molto diffuso negli States