Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico' è 'Bracci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRACCI

Perché la soluzione è Bracci? I bracci del candelabro ebraico sono sette o nove, a seconda della tradizione. Questi elementi si estendono in modo armonioso, creando un simbolo ricco di significato spirituale e storico. La loro disposizione è importante e rappresenta diverse fasi o aspetti della vita e della fede. Osservando i bracci si può capire quanto siano simbolicamente carichi e radicati nella cultura religiosa.

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Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bracci

La soluzione associata alla definizione "Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bracci'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico

Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico Risposta: BRACCI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: B_____

B_____ Inizia con: B

B Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

B Bologna R Roma A Ancona C Como C Como I Imola

La soluzione 'Bracci' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono 7 o 9 quelli del candelabro ebraico". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.