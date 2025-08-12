Affettati, artificiosi

Luca Bianchi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Affettati, artificiosi' è 'Manierati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANIERATI

Perchè la soluzione è Manierati? Gli affettati spesso sembrano più artificiali che autentici, con maniere che nascondono la vera natura del cibo. La loro presentazione curata e le tecniche di lavorazione possono farli apparire più raffinati, ma a volte perdono di spontaneità e genuinità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Affettati, artificiosi
  • Risposta: MANIERATI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: M________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I
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Affettati, artificiosi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Manierati

Se la definizione "Affettati, artificiosi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Manierati'.

Le 9 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
N Napoli
I Imola
E Empoli
R Roma
A Ancona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Manierati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Affettati, artificiosi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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