Affettati, artificiosi
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Affettati, artificiosi' è 'Manierati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MANIERATI
Perchè la soluzione è Manierati? Gli affettati spesso sembrano più artificiali che autentici, con maniere che nascondono la vera natura del cibo. La loro presentazione curata e le tecniche di lavorazione possono farli apparire più raffinati, ma a volte perdono di spontaneità e genuinità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Affettati, artificiosi
- Risposta: MANIERATI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Affettati, artificiosi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Manierati
Se la definizione "Affettati, artificiosi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Manierati'.
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Manierati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Affettati, artificiosi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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