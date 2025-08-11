Commuovere, impietosire nei cruciverba: la soluzione è Intenerire

INTENERIRE

Curiosità e Significato di Intenerire

Come si scrive la soluzione Intenerire

Hai davanti la definizione "Commuovere, impietosire" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 10 lettere della soluzione Intenerire:
I Imola
N Napoli
T Torino
E Empoli
N Napoli
E Empoli
R Roma
I Imola
R Roma
E Empoli

