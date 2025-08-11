Commuovere, impietosire nei cruciverba: la soluzione è Intenerire
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Commuovere, impietosire' è 'Intenerire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
INTENERIRE
Curiosità e Significato di Intenerire
La soluzione Intenerire di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Intenerire per scoprire curiosità e dettagli utili.
Come si scrive la soluzione Intenerire
Hai davanti la definizione "Commuovere, impietosire" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 10 lettere della soluzione Intenerire:
I Imola
N Napoli
T Torino
E Empoli
N Napoli
E Empoli
R Roma
I Imola
R Roma
E Empoli
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
S G C T A N I N U
