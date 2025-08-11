Assale l esule
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Assale l esule' è 'Nostalgia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOSTALGIA
Perchè la soluzione è Nostalgia? L'esule spesso sente un'onda di nostalgia che lo avvolge, un richiamo verso un passato che non può più rivivere. Questa sensazione lo accompagna nei momenti di solitudine, facendogli desiderare un ritorno alle radici e ai ricordi più cari, anche se la distanza è ormai incolmabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Assale l esule nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Nostalgia
La soluzione associata alla definizione "Assale l esule" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nostalgia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Assale l esule
- Risposta: NOSTALGIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: N________
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Nostalgia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Assale l esule". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Con assale: Assale l emigrato
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