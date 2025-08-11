Assale l esule

Home / Soluzioni Cruciverba / Assale l esule

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Assale l esule' è 'Nostalgia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOSTALGIA

Perchè la soluzione è Nostalgia? L'esule spesso sente un'onda di nostalgia che lo avvolge, un richiamo verso un passato che non può più rivivere. Questa sensazione lo accompagna nei momenti di solitudine, facendogli desiderare un ritorno alle radici e ai ricordi più cari, anche se la distanza è ormai incolmabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Nostalgia' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Assale l esule nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Nostalgia

La soluzione associata alla definizione "Assale l esule" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nostalgia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Assale l esule

Assale l esule Risposta: NOSTALGIA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: N________

N________ Inizia con: N

N Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto S Savona T Torino A Ancona L Livorno G Genova I Imola A Ancona

La soluzione 'Nostalgia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Assale l esule". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.