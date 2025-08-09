Nome con cui Ulisse inganna Polifemo
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SOLUZIONE: NESSUNO
Perchè la soluzione è Nessuno? Ulisse, ingannando Polifemo, si fa chiamare Nessuno. Così, quando il gigante chiede aiuto, gli altri non capiscono e pensano che nessuno lo stia attaccando. È un trucco astuto che permette a Ulisse di sfuggire senza essere scoperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Nome con cui Ulisse inganna Polifemo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nessuno
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Nome con cui Ulisse inganna Polifemo
- Risposta: NESSUNO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: N______
- Inizia con: N
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Nessuno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nome con cui Ulisse inganna Polifemo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Altre definizioni collegate
Con ulisse: Ulisse gli disse di chiamarsi Nessuno
Con inganna: Lusinga che inganna
Con polifemo: Polifemo ne aveva uno solo