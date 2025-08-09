Nome con cui Ulisse inganna Polifemo

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nome con cui Ulisse inganna Polifemo' è 'Nessuno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NESSUNO

Perchè la soluzione è Nessuno? Ulisse, ingannando Polifemo, si fa chiamare Nessuno. Così, quando il gigante chiede aiuto, gli altri non capiscono e pensano che nessuno lo stia attaccando. È un trucco astuto che permette a Ulisse di sfuggire senza essere scoperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nome con cui Ulisse inganna Polifemo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nessuno

In presenza della definizione "Nome con cui Ulisse inganna Polifemo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nessuno'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Nome con cui Ulisse inganna Polifemo
  • Risposta: NESSUNO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: N______
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
S Savona
S Savona
U Udine
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Nessuno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nome con cui Ulisse inganna Polifemo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con ulisse: Ulisse gli disse di chiamarsi Nessuno 

Con inganna: Lusinga che inganna 

Con polifemo: Polifemo ne aveva uno solo 