Abbreviazioni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Abbreviazioni' è 'Sigle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIGLE

Perchè la soluzione è Sigle? Le abbreviazioni sono modi rapidi per scrivere parole o frasi più lunghe, spesso usando lettere iniziali o simboli. Le sigle sono un esempio comune, composte da lettere che rappresentano enti, organizzazioni o concetti, rendendo la comunicazione più snella e immediata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Abbreviazioni

Abbreviazioni Risposta: SIGLE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: E

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Abbreviazioni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sigle

Per risolvere la definizione "Abbreviazioni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigle'.

Le 5 lettere della soluzione

S Savona I Imola G Genova L Livorno E Empoli

La soluzione 'Sigle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Abbreviazioni". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.