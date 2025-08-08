Abbreviazioni

Vito Manzione | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Abbreviazioni' è 'Sigle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIGLE

Perchè la soluzione è Sigle? Le abbreviazioni sono modi rapidi per scrivere parole o frasi più lunghe, spesso usando lettere iniziali o simboli. Le sigle sono un esempio comune, composte da lettere che rappresentano enti, organizzazioni o concetti, rendendo la comunicazione più snella e immediata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Abbreviazioni
  • Risposta: SIGLE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E
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Abbreviazioni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sigle

Per risolvere la definizione "Abbreviazioni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigle'.

Le 5 lettere della soluzione

S Savona
I Imola
G Genova
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Sigle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Abbreviazioni". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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