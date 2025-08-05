Tipo di pelle morbida nei cruciverba: la soluzione è Nappa

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipo di pelle morbida

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tipo di pelle morbida' è 'Nappa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAPPA

Curiosità e Significato di Nappa

Approfondisci la parola di 5 lettere Nappa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nappa? Per ottenere una pelle dalla sensazione vellutata e compatta, si ricorre a un trattamento specifico che conferisce morbidezza e lucentezza. Questa particolare lavorazione, chiamata NAPPA, permette di valorizzare al massimo la texture naturale del materiale, rendendolo estremamente confortevole al tatto e dall'aspetto raffinato. È la scelta ideale per chi desidera un risultato elegante e di alta qualità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dànno una morbida pelleUn tipo di caramella morbidaTipo di caramella morbidaHa una morbida pelleTipo di pelle finta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nappa

Non riesci a risolvere la definizione "Tipo di pelle morbida"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E R T R I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REPERTI" REPERTI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.