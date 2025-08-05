Progenitore

Sara Verdi | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Progenitore' è 'Avo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVO

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Progenitore nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Avo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Progenitore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Progenitore
  • Risposta: AVO
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: A__
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 3 lettere della soluzione

A Ancona
V Venezia
O Otranto

La soluzione 'Avo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Progenitore". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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