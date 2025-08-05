Progenitore
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Progenitore' è 'Avo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AVO
Progenitore nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Avo
Questa pagina è dedicata alla definizione "Progenitore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Progenitore
- Risposta: AVO
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: A__
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Avo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Progenitore". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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