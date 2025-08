Vi nacque Gesù nei cruciverba: la soluzione è Stalla

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi nacque Gesù' è 'Stalla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STALLA

Curiosità e Significato di Stalla

Hai risolto il cruciverba con Stalla? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Stalla.

Perché la soluzione è Stalla? Stalla indica il riparo umile e semplice dove si trovavano gli animali, come i buoi e gli asinelli, nel luogo della nascita di Gesù. Questo ambiente povero e modesto rappresenta l’umiltà e la semplicità della scena evangelica, sottolineando come anche in condizioni umili possa nascere una grandezza. Insomma, la stalla diventa simbolo di umiltà e speranza, proprio come quella in cui nacque il Salvatore.

Come si scrive la soluzione Stalla

La definizione "Vi nacque Gesù" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

