Una donna ricercata nei cruciverba: la soluzione è Evasa

Home / Soluzioni Cruciverba / Una donna ricercata

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una donna ricercata' è 'Evasa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EVASA

Curiosità e Significato di Evasa

La soluzione Evasa di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Evasa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Evasa? Evasa indica una persona che, dopo essere stata cercata o richiesta, non si è presentata o si è sottratta alle proprie responsabilità. È spesso usata in ambito legale o giornalistico per descrivere qualcuno che si è sottratto a un obbligo, come un debito o una chiamata. In breve, rappresenta chi è sparito o si è dileguato senza lasciare tracce.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un nome di donna poco diffusoUna donna di gran fascinoLa città della donna che dissetò Gesù al pozzoNome di donna tedescoUna donna non meglio identificata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Evasa

Hai trovato la definizione "Una donna ricercata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A G T I S N N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GINNASTA" GINNASTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.