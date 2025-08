Un oggettino frivolo nei cruciverba: la soluzione è Gingillo

GINGILLO

Curiosità e Significato di Gingillo

Perché la soluzione è Gingillo? Gingillo è un termine colloquiale che indica un oggettino di piccole dimensioni, spesso considerato frivolo o senza grande utilità. Può riferirsi a piccoli accessori o gadget che si usano per decorare o per semplice passatempo. La parola richiama qualcosa di leggero e divertente, perfetto per chi ama collezionare oggetti di poco valore ma di grande fascino. È un modo simpatico per descrivere un piccolo vezzo o vezzoso dettaglio.

Come si scrive la soluzione Gingillo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un oggettino frivolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

I Imola

N Napoli

G Genova

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

