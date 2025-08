Un augurio che si ripete spesso a dicembre nei cruciverba: la soluzione è Buone Feste

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un augurio che si ripete spesso a dicembre' è 'Buone Feste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUONE FESTE

Curiosità e Significato di Buone Feste

La soluzione Buone Feste di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Buone Feste per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Buone Feste? Buone feste è un augurio tradizionale molto diffuso a dicembre, periodo delle celebrazioni natalizie e di fine anno. Esprime desideri di serenità, gioia e prosperità per sé e per gli altri durante queste festività. È un modo gentile e caloroso per condividere buoni sentimenti e auguri speciali con amici, parenti e conoscenti, rendendo il clima natalizio ancora più magico e affettuoso.

Come si scrive la soluzione Buone Feste

Se "Un augurio che si ripete spesso a dicembre" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

U Udine

O Otranto

N Napoli

E Empoli

F Firenze

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N N O E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LENNON" LENNON

