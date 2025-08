Tormentarsi, struggersi nei cruciverba: la soluzione è Contrirsi

CONTRIRSI

Curiosità e Significato di Contrirsi

Perché la soluzione è Contrirsi? Contrirsi significa ritrarsi o piegarsi verso l’interno, spesso per proteggersi dal dolore o dal freddo. Può indicare anche un senso di disagio o sofferenza interiore, come quando ci si chiude in sé stessi per affrontare momenti difficili. È un gesto che esprime introspezione e vulnerabilità, riflettendo uno stato emotivo di sofferenza o tormento. In parole semplici, rappresenta il modo di struggersi interiormente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tormentarsi per un problemaTormentarsi psicologicamenteAgitarsi struggersiTormentarsiTormentarsi opprimersi

Come si scrive la soluzione Contrirsi

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

I Imola

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I O M A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICAMO" RICAMO

