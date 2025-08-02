Sfuggire all avversario nel calcio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sfuggire all avversario nel calcio' è 'Smarcarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMARCARSI

Perché la soluzione è Smarcarsi? Smarcarsi nel calcio significa trovare uno spazio libero rispetto agli avversari per ricevere palla in modo efficace. Questa azione permette di creare opportunità di attacco e di superare la difesa avversaria. È un movimento strategico che richiede agilità, rapidità e senso tattico, poiché consente ai giocatori di posizionarsi in modo da ricevere il passaggio senza essere marcati strettamente. La capacità di smarcarsi è fondamentale per aumentare le possibilità di segnare e per mantenere il possesso del pallone.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sfuggire all avversario nel calcio". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Sfuggire all avversario nel calcio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Smarcarsi

Quando la definizione "Sfuggire all avversario nel calcio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sfuggire all avversario nel calcio" conferma che la soluzione 'Smarcarsi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Smarcarsi

S Savona M Milano A Ancona R Roma C Como A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sfuggire all avversario nel calcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Smarcarsi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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