CHIUSA

Curiosità e Significato di Chiusa

Approfondisci la parola di 6 lettere Chiusa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Chiusa? Una chiusa è una struttura, solitamente un'apertura o un'imposta, che serve a controllare il flusso dell'acqua in un bacino idrico. Viene utilizzata per contenere, deviare o regolare il passaggio dell'acqua, garantendo la gestione e la sicurezza delle risorse idriche. È fondamentale per il funzionamento di dighe, canali e sistemi di irrigazione, assicurando un corretto controllo del livello delle acque.

Come si scrive la soluzione Chiusa

C Como

H Hotel

I Imola

U Udine

S Savona

A Ancona

